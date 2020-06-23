Мокрий вівторок: сьогодні дощитиме в усіх областях

У вівторок, 23 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, вдень 13-29° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"23 червня в Україні мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (у південній частині вдень місцями короткочасний дощ), у західних, вдень місцями у північних та Вінницькій областях значні дощі; в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі. Вітер південний, у західних та північних областях північний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вдень 24-29°, у західних областях 18-23°; в Карпатах вдень 13-18°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 23 червня вночі невеликий, а вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вдень 25-27°.

На Київщині вдень помірний, місцями значний дощ, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вдень 24-29°.