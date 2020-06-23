Мешканцю Миколаївщини дали 9 років за ґратами за співпрацю з окупантами "ДНР"

Жителя Миколаївської області заочно засуджено до 9 років ув’язнення за співпрацю з окупантами "ДНР".

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Миколаївської області.

"16 червня 2020 року вироком Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за обвинувальним актом, направленим до суду прокуратурою Миколаївської області, 40-річного жителя Миколаївської області за процедурою спеціального судового розгляду (заочне засудження) визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України. Його засуджено до 9 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, зловмисник у період з квітня 2014 року по жовтень 2016 року, знаходячись на окупованих терористами територіях Донецької області, брав активну участь у діяльності терористичної організації "ДНР".

Зокрема, у складі терористичного угруповання залякував місцеве населення, здійснював провокації військового конфлікту, брав участь у бойових діях проти сил АТО, застосовував зброю та вчиняв інші дії, які створювали небезпеку для життя та здоров’я людей та заподіяння їм значної майнової шкоди, а також настання інших тяжких наслідків, констатували в прокуратурі.