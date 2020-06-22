На Донеччині вшанували пам'ять жертв Другої світової війни

На Донеччині біля пам’ятника «Жертвам фашизму» на Крейдяній горі у Краматорську вшанували пам'ять жертв Другої світової війни.

Про це 22 червня повідомляється на сайті Донецької ОДА.

«Меморіальний захід до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні відбувся сьогодні біля пам’ятника «Жертвам фашизму» на Крейдяній горі у Краматорську», - йдеться у повідомленні.

У заході взяли участь голова Донецької ОДА Павло Кириленко, міський голова Краматорська Андрій Панков, заступники командувача операції Об’єднаних сил Андрій Ігнатьєв та Євген Коваленко, начальник Краматорського прикордонного загону Анатолій Федорчук.

На Донеччині вшанували пам'ять жертв війни / Фото: dn.gov.ua

Вони хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, чиє життя було покалічено і зруйновано у Другій світової війни, та поклали квіти до монумента.

В ОДА нагадали, що пам'ятна дата була встановлена указом Президента України від 17 листопада 2000 року №1245/2000 «Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні». Щороку 22 червня українці вшановують пам'ять мільйонів земляків, життя яких обірвала Друга світова війна.

Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками Німеччини. Ціною цього стали надзвичайні втрати українців і громадян України інших національностей упродовж 1939–1945 років. Найтяжчі – демографічні, які оцінюють у понад 10 мільйонів осіб.