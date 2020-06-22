У Харкові через зарплатні борги вийшли на пікет працівники "Електроважмашу".

На акцію вийшли близько 100 працівників ДП "Завод "Електроважмаш", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми отримуємо зарплату із затримкою в кілька місяців, а загальна сума боргів перевищує 34 млн грн. Люди почали масово звільнятися, і незрозуміло, з чого таке сталося, бо ще рік тому завод був успішним", - зазначив один з учасників пікету, який заявив, що працює інженером, та відмовився називати своє прізвище.

За його словами, кризова ситуація існує з грудня минулого року: "Тоді крім заборгованості по зарплатні почала накопичуватися заборгованість підприємства за електропостачання, в зв'язку з чим підприємству повідомили про відключення від електромережі".

До учасників пікету вийшов виконуючий обов’язки генерального директора підприємства Віктор Бусько, але він не зміг назвати дати початку виплати заборгованості по зарплатні: "Ситуація складна з ряду об’єктивних причин. Розробляємо відповідні заходи".

Взяти офіційну інформацію у прес-службі підприємства не вдалося: на телефонний дзвінок ніхто не відповідає.

Пікет триває. Люди звинувачують керівництво заводу у доведенні підприємства до межі банкрутства. Також лунають заклики запросити голову Харківської ОДА Олексія Кучера на зустріч з робітниками заводу щодо вирішення накопичених проблем.

Як повідомляв Укрінформ, 16 червня працівники працівники СБУ та прокуратури почали проводити слідчі дії на ДП "Електроважмаш". Тоді ж оголосили підозру директору ДП "Електроважмаш" і його заступнику. Перевіряються факти продажу продукції заводу до РФ через фірму-прокладку у Лондоні. Загальна сума збитків, завданих державному підприємству, складає майже 1,2 млн грн.

Завод "Электроважмаш" спеціалізується на виробництві гідро- і турбогенераторів для ТЕС и АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, устаткування для шахт тощо.