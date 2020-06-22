У Ніжині лабораторний центр пішов на самоізоляцію

У місті Ніжині Чернігівської області колектив лабораторного центру пішов на самоізоляцію через виявлення коронавірусу в одного з працівників.

Про це повідомив Mynizhyn.com із посиланням на озвучену на оперативній нараді інформацію.

"Сьогодні, 22 червня, таку інформацію повідомили на щотижневій нараді. На самоізоляції - Ніжинський міськрайонний відділ ДУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" (колишня санепідемслужба), бо в одного працівника виявили коронавірус", - ідеться у повідомленні.

За інформацією видання, інфекцію знайшли у фельдшера, який приймав громадян.

Зазначається, що лабораторний центр обслуговує два райони, тому коло контактних осіб може бути дуже великим.

Зараз усіх працівників центру тестують на коронавірус.

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Станом на ранок 22 червня на Чернігівщині зареєстровано 480 випадків COVID-19.

В Україні загалом лабораторно підтверджені 37 241 випадок COVID-19, за добу — 681 новий.