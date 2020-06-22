У Ніжині лабораторний центр пішов на самоізоляцію
Про це повідомив Mynizhyn.com із посиланням на озвучену на оперативній нараді інформацію.
"Сьогодні, 22 червня, таку інформацію повідомили на щотижневій нараді. На самоізоляції - Ніжинський міськрайонний відділ ДУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" (колишня санепідемслужба), бо в одного працівника виявили коронавірус", - ідеться у повідомленні.
За інформацією видання, інфекцію знайшли у фельдшера, який приймав громадян.
Зазначається, що лабораторний центр обслуговує два райони, тому коло контактних осіб може бути дуже великим.
Зараз усіх працівників центру тестують на коронавірус.
Станом на ранок 22 червня на Чернігівщині зареєстровано 480 випадків COVID-19.
В Україні загалом лабораторно підтверджені 37 241 випадок COVID-19, за добу — 681 новий.