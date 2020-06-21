На Буковині другу добу поспіль немає смертей від COVID-19

У Чернівецькій області другу добу поспіль не помер жоден пацієнт із підтвердженим коронавірусом чи підозрою на нього.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

"У лікарнях області станом на 21 червня перебуває 559 людей. Із них у 233 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою. За минулу добу летальних випадків від коронавірусу у Чернівецькій області не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Так само не було жодного летального випадку від коронавірусу в Чернівецькій області за добу 20 червня.

Крім того, у Чернівецькій ОДА зазначили, що станом на 21 червня у медичних закладах області лікують 56 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 39, на апаратах штучної вентиляції легень – 2.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджені 36 560 випадків COVID-19, за добу - 735 нових. Загалом зареєстровано 1002 смерті від COVID-19. Одужали – 16 509.

У Чернівецькій області підтверджено 4324 випадки зараження коронавірусом. Із них 1563 пацієнти одужали, а 171 особа померла.