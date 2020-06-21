На території Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» представники влади та громадськості за участі предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія вшанували полеглих героїв-козаків.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Цьогоріч виповнюється 369 років Берестецькій битві. Традиційно Рівненщина вшановує своїх героїв на території Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви». З цієї нагоди проведено митрополичне богослужіння та вселенська панахида в Георгіївській церкві за участю митрополита Київського і всієї України Епіфанія», - йдеться у повідомленні.

На Рівненщині вшанували героїв Берестецької битви / Фото: Рівненська ОДА

Через пандемію заходи відбулися із суттєвими обмеженнями. На територію проведення події можна було потрапити, пройшовши температурний скринінг.

Музей і Михайлівська церква були зачинені. Під суворою забороною цьогоріч були і виїзна торгівля.

Богослужіння транслювали місцеві телеканали. Це дало змогу під час карантину більшій кількості людей стати учасниками вшанування.

Сьогодні ж митрополит Епіфаній заклав капсулу під будівництво храму на честь святителя Спиридона Тримифунтського у Свято-Воскресенському Гурбинському монастирі у с. Мости, Здолбунівського району і очолив там божественну літургію.

Як повідомили кореспондентові агентства у пресслужбі Рівненської єпархії ПЦУ, напередодні предстоятель звершив заупокійну літію на могилі митрополита Даниїла (Чокалюка), який доклав багато зусиль та зробив значний внесок у розбудову Рівненської єпархії та утвердження Української православної церкви.

Під час богослужінням також молилися митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, єпископ Одеський і Балтський Павло, духовенство та віряни кафедрального собору Рівненської єпархії, представники влади та громадськості.

Берестецька битва відбулася з 18 червня по 30 червня 1651 року між Військом Запорозьким під командуванням Богдана Хмельницького і союзним йому кримсько-єдисанським військом Ісляма III Ґерая з одного боку, та армією Речі Посполитої під командуванням Яна II Казимира. Це була наймасштабніша битва часів Хмельниччини.