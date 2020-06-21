У житомирському СІЗО відкрили платну камеру

У слідчому ізоляторі Житомира з'явилася платна камера.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

«Житомир. Сьогодні відкрили платну камеру у місцевому СІЗО», - написав він.

За даними міністра, за 1 добу вартість перебування в камері становить 610 грн; за тиждень – 2070 грн; за місяць – 3940 грн.

Малюська опублікував фотографії платної камери, а також фото із стіною житомирського СІЗО, де до 1938 проводились розстріли.

«На одному з фото цього посту - цегляна стіна. До 1938 перед нею проводились розстріли. Сліди від куль, що вбивали в‘язнів, добре видно і зараз. Сумне місце», - зазначив він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

Платні камери вже відкрили, зокрема, у Лук'янівському СІЗО, в ізоляторах в Запоріжжі, Львові, Чернівцях, Вільнянську, Дніпрі, Харкові.