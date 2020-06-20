На Луганщині правоохоронці запобігли вчиненню ряду терористичних актів колишнім військовослужбовцем Збройних сил України.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

«20 червня 2020 року за процесуального керівництва прокуратури Луганської області слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, за матеріалами військової контррозвідки ДКР СБУ, попереджено вчинення ряду терористичних актів та затримано колишнього військовослужбовця», - йдеться в повідомленні.

Ексвійськового ЗСУ затримали за підозрою в організації терактів на Луганщині / Фото: https://www.gp.gov.ua

За даними прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що колишній військовослужбовець Збройних сил України, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ООС у Донецькій області, мав на меті перейти лінію розмежування та влаштуватися на службу до окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

«Громадянин планував вчинити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення. З цією метою він встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю у м. Сєвєродонецьку, в якому перебуває близько 170 осіб з-поміж хворих військовослужбовців та медичного персоналу. Також він заклав вибухівку на залізничній станції у м. Рубіжне на ділянці колії, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки», - повідомили в Офісі генпрокурора.

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«Ексвійськовослужбовця викрито та затримано, а вибухівку відшукано та вилучено», - підкреслили у відомстві та додали, що зараз проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.