Синоптики обіцяють спеку до +33°, місцями - з грозою

В Україні у неділю, 21 червня, очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме 25-30°, у східній частині до 33 тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометценті.

«21 червня мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вночі місцями), грози; в Карпатському регіоні, вдень подекуди в південних областях значні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 16-21°; вдень 25-30°, у східній частині до 33°, на заході та півдні країни 22-27°.

На початку наступного тижня, 22-23 червня, в Україні утримається мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози (вночі місцями), у Карпатському регіоні значні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, 22 червня на Прикарпатті, 23 червня у західних областях 20-25°.

Також, за даними синоптиків, 24 червня на більшій частині території країни, 25 червня у західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються короткочасні грозові дощі, на решті території без опадів.

Температура вночі у західних областях 10-16°, на решті території 13-19°; вдень 24 червня 20-26°, у південних та східних областях та 25 червня в Україні 23-29°.

У Києві та Київській області 21 червня збережеться мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі у столиці близько 20°, вдень 28-30°; по області вночі 16-21°, вдень 25-30°.

Крім того, 22-23 червня синоптики прогнозують у Києві короткочасні дощі, грози (вночі місцями); вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

24 червня у столиці також очікуються короткочасні грозові дощі, 25 червня - без опадів. Температура вночі 13-18°; вдень 24 червня 20-25°, 25 червня 23-28°.