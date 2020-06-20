В Україні через негоду без світла залишилися 179 населених пунктів

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов без електропостачання залишилося 179 населених пунктів у чотирьох областях.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 20 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 179 населених пунктів у 4 областях, а саме: Чернігівська – 101, Київська – 49, Сумська – 23 та Житомирська – 6", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Крім того, за даними ДСНС, напередодні на території Чернігівської, Полтавської та Харківської областей внаслідок сильного вітру сталося падіння 22 дерев, частково пошкоджено дахи 24 житлових будинків та навісу стадіону «Старт» у Миргороді на Полтавщині. Жертв та постраждалих немає.