У Чернівцях презентували виставку фотографій про лікування хворих на COVID-19

У приміщенні Чернівецької обласної адміністрації до Дня медика презентували виставку «Подих», яка складається з 20 найкращих світлин фотографа Максима Козменка про медиків, які борються із коронавірусом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ця виставка є відображенням того проєкту, який робився у квітні, в пік пандемії. Своїми фотографіями намагався показати лікарів безпосередньо під час їхньої роботи із хворими на COVID-19. Без жодних постановочних кадрів, просто показати те, що відбувається у цих відділеннях лікарень насправді. Коли виникла ця ідея, мене підтримали, мені дозволили зайти усередину. Хоча бували і випадки, коли лікарі мене виганяли. Один лікар у Сторожинецькому інфекційному відділенні казав: «Ви що, з глузду з'їхали? Туди пускати не можна, це небезпечно». Але коли я пояснював йому, що я роблю ці знімки заради лікарів, щоб показати, як усім там насправді важко, то ставлення до моєї роботи змінювалось», - розповів автор виставки Козменко.

Працівники Івано-Франківської міської лікарні / Фото: Юрій Рильчук, Укрінформ

За його словами, у фотовиставку увійшли світлини з інфекційних відділень Кіцманської, Новоселицької та Сторожинецької лікарень, реанімаційного відділення Глибоцької райлікарні та Чернівецької вірусологічної лабораторії.

Фотограф знімав у медичних закладах області близько тижня. Потім кілька тижнів перебував на самоізоляції. Довелося тривалий час не бачитись зі своєю сім'єю - дружиною та двома малими дітьми. Але результатом такої роботи фотограф задоволений.

«Перед початком роботи я відкинув для себе будь-які емоційні моменти, які могли б вплинути на якість знімків. Окреслив необхідні технічні моменти, щоб зрозуміти, що саме я у цих лікарнях маю зняти. Хотів у світлинах передати стомленість, змученість лікарів. Бо бачив їхні очі в кінці зміни, бачив, як їм нелегко боротися не лише з цим вірусом, а й з тими умовами, в яких доводиться працювати. Бо, наприклад, в інфекційному відділенні Новоселицької лікарні просто жахливі умови для роботи лікарів та лікування пацієнтів, їх практично немає. Ті обшарпані стіни ще більше пригнічують пацієнтів. Але лікарям у таких умовах доводиться не лише працювати, а й виліковувати важкохворих», - додав фотограф.

Він вважає, що ці світлини допоможуть людям, які «втомилися» від коронавірусу і карантину, пригадати, що небезпека нікуди не зникла, вона поруч і кожен з нас у будь-який момент може опинитися на місці тих пацієнтів, які лікуються від коронавірусу.

Після презентації світлин у приміщенні Чернівецької ОДА, фотографії розмістять на літніх майданчиках по вулиці Ольги Кобилянської. А пізніше виставку покажуть у районах області.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.

У Чернівецькій області наразі зафіксували 4211 випадків інфікування COVID-19.