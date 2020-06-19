У Дніпрі під час затримання підозрюваного загинув поліцейский

У Дніпрі під час затримання підозрюваного у розбійному нападі від вогнестрільних поранень загинув поліцейський.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Зловмисник здійснив декілька пострілів з пістолета Макарова в бік оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дарвіна Потуданського. 26-річний поліцейський, будучи пораненим і стікаючи кров‘ю, все ж затримав підозрюваного", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це сталося під час затримання підозрюваного у збройному нападі, який був скоєний сьогодні вранці.

Для затримання правопорушника всім оперативникам та нарядам патрульних надали прикмети зловмисника та опис автомобіля.

Під час відпрацювання міста поліцейські Шевченківського відділення поліції побачили схожий за описом автомобіль. Для встановлення особи водія прийняли рішення доставити його до відділення поліції.

От під час руху автомобіля зловмисник і здійснив декілька пострілів у поліцейського, який сидів поруч. Пораненому поліцейському вдалося вихопити зброю у нападника, затримати його та одягнути на нього кайданки.

Від отриманих поранень поліцейський помер.