Зеленський змінив голову РДА на Херсонщині

Зеленський змінив голову РДА на Херсонщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив голову Нижньосірогозької райдержадміністрації Павла Павлова і призначив на цю посаду Дмитра Такаджи.

Тексти відповідних розпоряджень оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити Павлова Павла Семеновича з посади голови Нижньосірогозької районної державної адміністрації Херсонської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться у документі.

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Іншим розпорядженням на посаду голови Нижньосірогозької РДА призначено Дмитра Такаджи.

фото: ОП

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