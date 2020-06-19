Зеленський змінив голову РДА на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Нижньосірогозької райдержадміністрації Павла Павлова і призначив на цю посаду Дмитра Такаджи.

Тексти відповідних розпоряджень оприлюднено на сайті глави держави. "Звільнити Павлова Павла Семеновича з посади голови Нижньосірогозької районної державної адміністрації Херсонської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться у документі. Читайте також: Президент ввів Горбуліна до складу наглядової ради Укроборонпрому Іншим розпорядженням на посаду голови Нижньосірогозької РДА призначено Дмитра Такаджи. фото: ОП