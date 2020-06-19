Вихідні, наче в тропіках: синоптики обіцяють рясні дощі та спеку до +33°

У суботу, 20 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 20-25°; на решті території вночі 15-20°, вдень 25-30°, у східній частині до 33°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 20 червня мінлива хмарність, вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; вночі в Карпатах, вдень у більшості західних областей значні дощі; лише у східній частині без опадів. Вітер північно-східний (на заході країни північно-західний), 7-12 м/с. Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 20-25°; на решті території вночі 15-20°, вдень 25-30°, у східній частині до 33°", - йдеться у повідомленні.

21-22 червня у західних областях хмарно з проясненнями, дощі, на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті значні дощі; температура вночі 12-17°, вдень 20-25°. На решті території мінлива хмарність; короткочасні дощі, грози (вночі місцями), 21 червня у східних областях без опадів; температура вночі 15-20°, вдень 25-30°, у східній частині до 33°. Вітер східних напрямків, 5-10 м/с, вдень, крім східної частини, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

23 червня на більшій частині території країни, 24 червня у західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні грозові дощі (вдень 23 червня в Карпатському регіоні місцями значні дощі), на решті території без опадів. Температура вночі 14-20°, вдень 21-27°, у південній частині до 30°.

Як очікується, з 25 червня в Україні буде переважно без опадів, лише 25-26 червня на заході та південному заході країни окремі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20°, вдень 23-29°, 28-29 червня на півдні до 32°.

У столичному регіоні 20 червня мінлива хмарність, уночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, по області вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 27-29°, по області вночі 15-20°, вдень 25-30°.

21-22 червня у Києві мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (вночі місцями); вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер східних напрямків, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

23 червня вночі повсюди у Києві, вдень місцями короткочасні дощі, грози; 24 червня без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°.