Коли у регіонах можуть посилити карантин: критерії Кабміну
Про це йдеться у постанові від 17 червня, опублікованій на Урядовому порталі.
"На території регіонів із значним поширенням COVID-19 запроваджується посилення протиепідемічних заходів", - йдеться у документі.
Також зазначається, що регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків;
- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків (при цьому визначена формула для обчислення)
- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків, який обчислюватимуть також за визначеною формулою.
Повідомляється, що показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовуватиметься у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.
"Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я", - йдеться у постанові
Згідно з документом, у разі відповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається позачергово та приймає рішення про посилення протиепідемічних заходів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.
"Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіоні із значним поширенням COVID-19 кожних три дні аналізує епідемічну ситуацію в регіоні, розглядає питання посилення протиепідемічних заходів", - йдеться у документі.
Також зазначається, що рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути відмінено не раніше ніж через сім днів з дня його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.
У регіонах, в яких здійснюється посилення протиепідемічних заходів, можуть встановлюватися за поданням головного державного санітарного лікаря регіону особливості діяльності та обмеження щодо:
- проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів;
- діяльності закладів, що надають послуги з розміщення;
- здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні;
- перевезення пасажирів метрополітеном;
- відвідування закладів дошкільної освіти;
- роботи закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, закладів культури;
- діяльності закладів харчування.
Як повідомлялося, 17 червня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.
Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, зокрема за добу виявлено 921 новий випадок.