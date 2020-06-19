Коли у регіонах можуть посилити карантин: критерії Кабміну

Кабінет міністрів встановив критерії для посилення протиепідемічних заходів в регіонах.

Про це йдеться у постанові від 17 червня, опублікованій на Урядовому порталі.

"На території регіонів із значним поширенням COVID-19 запроваджується посилення протиепідемічних заходів", - йдеться у документі.

Також зазначається, що регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків;

- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків (при цьому визначена формула для обчислення)

- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків, який обчислюватимуть також за визначеною формулою.

Повідомляється, що показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовуватиметься у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

"Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я", - йдеться у постанові

Згідно з документом, у разі відповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається позачергово та приймає рішення про посилення протиепідемічних заходів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

"Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіоні із значним поширенням COVID-19 кожних три дні аналізує епідемічну ситуацію в регіоні, розглядає питання посилення протиепідемічних заходів", - йдеться у документі.

Також зазначається, що рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути відмінено не раніше ніж через сім днів з дня його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

У регіонах, в яких здійснюється посилення протиепідемічних заходів, можуть встановлюватися за поданням головного державного санітарного лікаря регіону особливості діяльності та обмеження щодо:

- проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів;

- діяльності закладів, що надають послуги з розміщення;

- здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні;

- перевезення пасажирів метрополітеном;

- відвідування закладів дошкільної освіти;

- роботи закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, закладів культури;

- діяльності закладів харчування.

Як повідомлялося, 17 червня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, зокрема за добу виявлено 921 новий випадок.