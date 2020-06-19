Заступник Єрмака представив нового голову Вінницької ОДА

Вінницька область має довести до завершення реформи охорони здоров’я, освіти та децентралізації.

Про це заявив перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов під час представлення нового голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, повідомляє пресслужба ОП.

«Вінницька область має довести до успішного завершення реформи охорони здоров’я, освіти та найактуальнішу – децентралізацію. Як у частині органів місцевого самоврядування базового рівня, так і нового субрегіонального адміністративного устрою», – сказав Трофімов.

Він вручив новому голові ОДА службове посвідчення та побажав успіху в продовженні започаткованих раніше проєктів.

У свою чергу Борзов висловив упевненість у зміцненні економіки регіону та підвищенні стандартів життя його мешканців.

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«Вінниччина – мій рідний край. Тут я виріс, навчався. Тут народилися мої батьки та діти, мені ніколи не було байдуже, як розвивається Вінниччина. Для мене посада голови Вінницької ОДА є великою відповідальністю», – зазначив він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади керівника Державного управління справами та призначив його на посаду голови Вінницької ОДА.

Борзов народився у Вінниці в 1980 році. Навчався на факультеті історії та права Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. З червня 2014 року працював на керівних посадах у Державному управлінні справами, а з серпня 2019-го очолював ДУС. Член Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».