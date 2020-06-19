Незгодні з новим планом ОТГ перекривали дорогу у Новотроїцькому районі Херсонщини

На Херсонщині мешканці Новотроїцького району перекривали дорогу на в’їзді у село Чкалове через те, що виступають за створення на території району чотирьох ОТГ, в той час, як урядом затверджено перспективний план з однією громадою на район.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

«У Новотроїцькому районі за ініціативи мешканців Чкалівської, Новотроїцької, Сиваської та Громівської громад близько 40 осіб розпочали акцію з приводу ігнорування інтересів мешканців вказаних громад під час створення ОТГ», - йдеться у повідомленні.

За її словами, близько 40 чоловік безперервно рухалися по пішохідному переходу на автодорозі сполученням Херсон – Нова Каховка – Генічеськ. Охорону публічного порядку на місці забезпечували 15 поліцейських, акція відбувалася мирно.

Як розповів кореспонденту агентства голова Новотроїцької районної ради Юрій Коцегубов, акція тривала з 10 години, і станом на 11.30 люди розійшлися. «Представники районної влади виїжджали на місце. Люди вимагають чотири ОТГ, а не одну. Акція наразі закінчилася, проте її учасники заявили, що вона безстрокова, вони знову її продовжуватимуть, поки їх не почують», - зазначив голова райради.

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Як повідомляв Укрінформ, голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв заявив про створення робочої групи, що запропонує рішення для уряду щодо формування ОТГ на території Новотроїцького району. Значна частина людей виступає за те, щоб у Новотроїцькому районі було чотири ОТГ, хоча урядом затверджено перспективний план, де є одна громада в Новотроїцькому районі.

Фото: Oleh Baturin, Facebook