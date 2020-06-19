Ляшко попри протести призначив санлікаря Житомирщини

У Житомирі напередодні головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка не пустили до обласного лабораторного центру, куди він прийшов з наказом про звільнення головного санлікаря Житомирської області.

Про це інформує Житомир online.

“Медичний скандал виник у Житомирі. Головного санлікаря України Віктора Ляшка не пустили до обласного лабораторного центру. Напередодні Віктор Ляшко вже вдруге приїхав звільняти санітарного лікаря Житомирської області Зіновія Парамонова. Привіз накази про його звільнення та призначення іншого фахівця, але двері канцелярії перед Ляшком зачинили”, - сказано в повідомленні.

Під лабораторний центр вийшли його працівники з вимогою залишити керівника на посаді.

Проте, як повідомляє Житомирська ОДА, Ляшко все ж представив нового головного державного санлікаря області. Ним став Олександр Зарицький, який був керівником КП «Обласний центр громадського здоров'я».

Інформація про наказ МОЗ України про призначення Зарицького О.М. в.о. директора Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» від 15 червня 2020 року № 29-0, а також про розпорядження головного санітарного лікаря України від 15 червня 2020 року № 43 — про уповноваження Зарицького О.М. на здійснення повноважень головного державного санітарного лікаря Житомирської області — розміщена на сайті Житомирської ОДА.

Як повідомляють ЗМІ, скандал із 72-річним Зіновієм Парамоновим, головним державним санітарним лікарем Житомирської області, розгорівся ще у травні. Тоді він заявив, що лабораторний центр три дні поспіль не прийматиме зразки для ПЛР-тестів на коронавірус через перевантаженість. Відтоді у МОЗ почали готувати наказ про його звільнення.

Фото: Житомир online