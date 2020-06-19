У Київській ОДА назвали район з найбільшою захворюваністю на COVID-19
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.
"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 19 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2142 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 173 дітей та 427 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 24", - йдеться у повідомленні.
Лабораторно підтверджені випадки:
– в Обухівському р-ні – 261;
– у Києво-Святошинському р-ні – 503;
– у Баришівському р-ні – 57 ;
– у Білоцерківському р-ні – 13;
– у Бориспільському р-ні – 93;
– у Броварському р-ні – 86;
– у Бородянському р-ні – 27 ;
– у Васильківському р-ні – 57 ;
– у Вишгородському р-ні – 40;
– у Іванківському районі – 7;
– у Макарівському р-ні – 20;
– у Миронівському р-ні – 34;
– у Кагарлицькому р-ні – 38 ;
– у Переяслав-Хмельницькому р-ні – 13;
– у Поліському р-ні – 2;
– у Рокитнянському р-ні – 7;
– у Ставищенському р-ні – 9;
– у Таращанському р-ні – 2 (с. Лука -1, с. Ріжки -1);
– у Згурівському р-ні – 7;
– у Богуславському р-ні – 8;
– у Фастівському р-ні – 11;
– у Сквирському р-ні – 3;
– у Тетіївському р-ні– 5;
–у Яготинському р-ні – 4 (с. Панфіли – 2, с. Воронівщина – 1, с. Засупоївка – 1).
У м. Біла Церква – 100; смт Баришівка – 6; м. Бровари – 75; м. Бориспіль- 70; смт Бородянка – 19; м. Буча – 53; м. Березань- 18; м. Васильків – 34; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 4; м. Вишгород – 35; м. Ірпінь – 111; м. Макарів -5; м. Фастів – 39; м. Миронівка – 5; смт Ворзель – 9; смт Гостомель – 21; смт Коцюбинське – 50; смт Ставище – 4; м. Кагарлик – 38; м. Ржищів –3; м. Переяслав- 19; смт Рокитне – 8; м. Богуслав – 6; м. Яготин – 66; смт Згурівка – 3; смт Іванків – 6; м. Тетіїв – 23; м. Славутич - 2.
З них на стаціонарному лікуванні – 254, на самоізоляції – 1888.
Одужало 994 особи (у т.ч. 78 дітей). За час пандемії померло – 44 особи.
За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 5484 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 37 повідомлень про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 8417 контактними особами.
Як повідомлялося, станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.