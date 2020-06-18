Через негоду у лісах на Буковині повалило дерева на 12 гектарах

Через проливні дощі, паводки та сильні вітри у лісах Буковини водою розмило майже 25 кілометрів трелювальних шляхів, зруйновано два мости і повалило дерева на площі близько 12 гектарів.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Негода у лісах на Буковині

"Внаслідок проливних дощів, сходження гірських селевих потоків та підняття рівня води у руслі річок Путилка та Черемош на Путильщині було підтоплено частину автошляху Р-62 сполученням Криворівня – Вижниця – Сторожинець – Чернівці. Наробила лиха негода і у лісі. Зокрема, паводком розмито майже 25 км трелювальних волоків, зруйновано два мости та п’ять водоперепусків, повалено поривами вітру 12 гектарів лісу", - йдеться у повідомленні.

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Через це у лісгоспі створили мобільну групу, яка почала розчищати русло річки Путилка, гірських потоків від деревини та порубочних рештків, ремонт мостів та лісових доріг.