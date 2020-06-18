Спроба $100 000 хабаря детективу НАБУ: справу екскерівника лісгоспу передали до суду

Справу екскерівника лісгоспу на Харківщині, якого підозрюють у спробі підкупити детектива НАБУ за 100 тисяч доларів за закриття кримінальної справи про незаконний продаж деревини, передали до Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Прокурором САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, у пропозиції та наданні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди детективу Національного антикорупційного бюро України», - йдеться у повідомленні.

У рамках досудового розслідування встановлено, що вказані кошти директор підприємства пропонував детективу за вирішення питання про закриття кримінального провадження щодо протиправного відчуження значних обсягів деревини, що належала держпідприємству, а також щодо продажу лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб’єктам господарювання.

1 листопада 2019 року очільнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали «на гарячому» директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, який запропонував та надав старшому детективу НАБУ хабар у сумі 100 тис. доларів США. Як потім заявили в НАБУ, в пакеті виявилося на 10 тисяч доларів більше. Гроші пропонувалися за закриття кримінального провадження, пов’язаного із нелегальною деревиною та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами.

31 жовтня директору лісгоспу Віктору Сисі повідомили про підозру.

2 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 4,994 млн грн (у 7 разів менше, ніж просив прокурор). 4 листопада члени його сім'ї внесли заставу. А 27 грудня рішенням Вищого антикорупційного суду йому частково змінили запобіжний захід – зняли електронний засіб контролю. Сиса продовжив працювати директором лісгоспу.

13 січня прокуратура повідомила, що директорові ДП «Гутянське лісове господарство» оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що призвела до збитків державі майже на 4,2 млн грн.

17 січня Московський районний суд Харкова обрав Сисі запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та відсторонив від посади.

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький 24 січня повідомив, що підписав наказ про звільнення Сиси.

Раніше, під час наради на Харківщині за участю Президента Володимира Зеленського, Сису звинуватили у «кришуванні» чорних лісорубів. Самого Сиси на нараді не було, Зеленський зателефонував йому і запросив на розмову в Офіс Президента.