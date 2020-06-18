На Миколаївщині - новий спалах коронавірусу

У Миколаївській області зафіксовано новий спалах коронавірусної хвороби – 15 випадків COVID-19 за добу.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.

«Станом на 10.00 18 червня в Миколаївській області виявлено 15 нових підтверджених випадків COVID-19. Всього зареєстровано 338 випадків, з них працівників закладів охорони здоров’я – 56. Найбільше у містах Миколаєві - 63, Южноукраїнську та Доманівському районі – по 66 випадків», - йдеться у повідомленні.

Семеро людей померли.

Варто зауважити, що протягом останніх трьох діб в області не фіксувалося жодного випадку хворих на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, у Миколаївській області перші два випадки коронавірусу COVID 19 було зафіксовано 11 квітня.

В Україні станом на 18 червня підтверджено 34 063 випадки COVID-19, з них 966 летальних, 15 447 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 829 нових випадків.