На Миколаївщині - новий спалах коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.
«Станом на 10.00 18 червня в Миколаївській області виявлено 15 нових підтверджених випадків COVID-19. Всього зареєстровано 338 випадків, з них працівників закладів охорони здоров’я – 56. Найбільше у містах Миколаєві - 63, Южноукраїнську та Доманівському районі – по 66 випадків», - йдеться у повідомленні.
Семеро людей померли.
Варто зауважити, що протягом останніх трьох діб в області не фіксувалося жодного випадку хворих на коронавірус.
Як повідомляв Укрінформ, у Миколаївській області перші два випадки коронавірусу COVID 19 було зафіксовано 11 квітня.
В Україні станом на 18 червня підтверджено 34 063 випадки COVID-19, з них 966 летальних, 15 447 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 829 нових випадків.