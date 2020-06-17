На Бузькому лимані під Миколаєвом стався масовий замор риби

На Бузькому лимані під Миколаєвом зафіксовано масовий замор риби, фахівці встановлюють його причину.

Про це повідомив Миколаївський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Facebook.

«Під час рейдової роботи поблизу с. Новобогданівка державні інспектори зафіксовали задуху водних біоресурсів. З метою визначення масштабів і причин загибелі риби працівниками Управління Державного агентства рибного господарства спільно з представниками ГУ Держпродспоживслужби у Миколаївській області та представниками Миколаївської районної лікарні ветеринарної медицини ініційовано виїзд на місце інциденту. Спеціалісти відібрали проби води та загиблих водних біоресурсів для подальшого їх аналізу. Остаточні причини загибелі риби встановлюються», - йдеться у повідомленні.

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На думку заступниці начальника Миколаївського рибоохоронного патруля Євгенії Хиренко, літні задухи риби збігаються з так званим «цвітінням» водойм. Це коли масово розвиваються мікроскопічні водорості, переважно синьо-зелені. У зв’язку з цим у воді зменшується рівень кисню, який потрібен для нормальної життєдіяльності риби.

Спеціалісти обстежили берегову лінію. На 150 метрах берега лиману було виявлено по 15 екземплярів загиблого бичка на один кв. м. На інших ділянках лиману, по руслу мор риби представлений одиничними випадками або взагалі відсутній.

Під час візуального обстеження ознак потрапляння нафтопродуктів або інших отруйних речовин у воду не виявлено. На місці відбору зразків вода була мутною та зі специфічними запахом. Очікуються результати лабораторних досліджень.