Волиняни перекривали міжнародну трасу - протестували проти укрупнення районів

Жителі Маневицького району Волинської області, які не погоджуються з об'єднанням їхнього району з іншим, влаштували акцію протесту на перетині шляхів Київ - Варшава і Луцьк - Любешів.

Про це повідомляє Суспільне Волинь.

"Люди хочуть привернути увагу профільної комісії ВР, що сьогодні, 17 червня, має розглядати законопроєкт щодо адміністративно-територіального поділу", - розповіла представниця ініціативної групи Людмила Веремчук.

Люди ходили пішохідним переходом, при цьому вони робили 10-хвилинні перерви, пропускаючи транспорт.

Веремчук каже, що акція тривала з 9.00 до 13:00, до неї долучилося до півтори сотні людей.

Волиняни перекривали міжнародну трасу на знак протесту проти укрупнення районів

Як повідомлялося, на початку червня Міністерство громад і територій оприлюднило проєкти майбутнього адміністративно-територіального поділу України, згідно якого на Волині має залишитися 4 райони.

За інформацією Волинської обласної ради, петиція щодо формування укрупненого району в північно-східній частині Волинської області на базі теперішніх Любешівського, Камінь-Каширського та Маневицького районів з центром у селищі Маневичах набрала більше тисячі голосів. Тепер вона упродовж 7 днів повинна бути розглянута на засіданні постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією.