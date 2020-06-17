На Харківщині антирекорд по COVID-19 – за добу 57 нових випадків

За останню добу в Харківській області лабораторно підтверджено 57 нових випадків COVID-19, це найбільша добова цифра від початку епідемії.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

«За останню добу в області лабораторно підтверджено 57 випадків захворювання на COVID-19. 47 з них - харків'яни», - повідомив Кучер.

Напередодні в регіоні реєстрували 52-54 випадки.

За даними керівника регіону, наразі з COVID-19 госпіталізовано 271 людину (з них 2 підключено до апарату ШВЛ, 7 – на кисневій підтримці (масці)).

545 осіб перебувають на самоізоляції.

З підозрою на COVID-19 госпіталізовано 196 людей, 52 – на самоізоляції.

Тож загалом станом на 17 червня на Харківщині зареєстровано 1652 випадки COVID-19, з них: 1064 – Харків (у т. ч. 43 летальних), 164 – Харківський район, 56 – Чугуївський, 49 – Зміївський, 37– Первомайський, 37 - Валківський, 37 – Дергачівський, 31 – Борівський, 26 – Богодухівський, 21 – Лозівський, 20 – Вовчанський, 19 – Балаклійський, 17 – Красноградський, 18 – Золочівський, 8 – Шевченківський, 7 - Зачепилівський, 6 – Ізюмський, 6 - Великобурлуцький, 6 – Куп’янський, 5 – Сахновщинський, 4 – Печенізький, 4 – Нововодолазький, 4 – Краснокутський, 2 – Коломацький, 2 – Кегичівський.

774 людини одужало, 62 - померли.

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Станом на 17 червня в Україні 33 234 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 943 летальні, 14 943 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 758 нових випадків