В лікарні помер другий пілот літака, що розбився під Одесою – джерело

Обидва пілоти легкомоторного літака Y1 «Дельфін» загинули внаслідок аварійної посадки повітряного судна у передмісті Одеси: один - при падінні літака, а другий - від тяжких травм, у лікарні №11.

Про це повідомило Укрінформу джерело у правоохоронних органах.

"Другий пілот Юрій Жуковський, якого госпіталізували у тяжкому стані, помер у лікарні № 11 від несумісних із життям травм", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, літак Y1 «Дельфін» Одеського авіазаводу здійснив аварійну посадку в районі 6-го кілометра Овідіопольської дороги. Один з пілотів - льотчик-випробувач Олег Синиця - загинув відразу, а його колегу госпіталізували.

Падіння літака в Одесі / Фото: Максим Войтенко, Олександр Ніколов, пресслужба ГУНП в Одеській області

На місце події прибули поліцейські, медики та представники підприємства «Укравіарух» і міжнародного аеропорту «Одеса».

За словами керівника одеського управління Нацполіції Олега Беха, «відеореєстратори, що були на борту, вилучені. Встановлено, що об 11:55 літак почав рух. О 12:14 командир повідомив, що необхідна аварійна посадка. О 12:16 із ним втратили звя'зок».