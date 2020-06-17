У селищі Гончарівське Чернігівського району, де дислокується 1 окрема танкова Сіверська бригада, розпочалося будівництво гарнізонного храму святого великомученика Юрія Переможця.

Про це повідомляється на сторінці оперативного командування "Північ" у Facebook.

"У смт. Гончарівське, у пункті постійної дислокації 1 окремої танкової Сіверської бригади розпочалося будівництво гарнізонного храму Св. Вмч. Юрія Переможця", - ідеться у повідомленні.

Для військовослужбовців танкової бригади на Чернігівщині будують храм

За словами капелана бригади отця Антона, в гарнізоні багато років не було церкви, в якій бійці могли б "духовно зцілитися, відпочити від величезного морального та психологічного навантаження".

Фундамент під храм військові залили власними силами за фінансової підтримки місцевих меценатів.