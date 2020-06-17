На Київщині виявили ще 29 хворих з COVID-19: у яких районах

У Київській області підтверджено 2078 випадків захворювання на коронавірус, за добу - 29.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 17 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2078 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 168 дітей та 404 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу – 29", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки: в Обухівському р-ні – 256, у Києво-Святошинському р-ні – 487, у Баришівському р-ні – 54, у Білоцерківському р-ні – 13, у Бориспільському р-ні – 90, у Броварському р-ні – 85, у Бородянському р-ні – 27, у Васильківському р-ні – 55, у Вишгородському р-ні – 40, у Іванківському районі - 7, у Макарівському р-ні – 20, у Миронівському р-ні – 34, у Кагарлицькому р-ні – 38, у Переяслав-Хмельницькому р-ні – 13, у Поліському р-ні - 2, у Рокитнянському р-ні - 7, у Ставищенському р-ні - 9, у Таращанському р-ні - 2, у Згурівському р-ні – 7, у Богуславському р-ні – 8, у Фастівському р-ні – 11, у Сквирському р-ні – 3, у Тетіївському р-ні – 5 , у Яготинському р-ні – 3.

Зокрема, у м. Біла Церква – 93; смт Баришівка – 6; м. Бровари – 70; м. Бориспіль​ - 70; смт Бородянка – 19; м. Буча – 53; м. Березань​ - 18; м. Васильків – 32; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 4; м. Вишгород​ – 35; м. Ірпінь – 110; м. Макарів -5; м. Фастів – 38; м. Миронівка – 5; смт Ворзель – 9; смт Гостомель – 21; смт Коцюбинське – 50; смт Ставище – 4; м. Кагарлик – 38; м. Ржищів –3; м. Переяслав​- 18; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 5; м. Яготин – 56; смт Згурівка – ​3; смт Іванків – 6; м. Тетіїв – 22.

З них на стаціонарному лікуванні – 250, на самоізоляції – 1828. Одужало 868 людей (у т.ч. 69 дітей). За час пандемії померло – 39 чоловік

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 червня лабораторно підтверджено 33 234 випадки зараження коронавірусом, з них за добу 758.