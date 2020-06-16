Через "Шегині" почали пропускати автівки

У ніч проти 16 червня Держприкордонслужба України забезпечила можливість пропуску легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску "Шегині". Також відновлено рух автотранспорту через пункт пропуску "Медика".

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"У ніч проти 16 червня Прикордонна варта Республіки Польща повідомила про рішення щодо відновлення руху автотранспорту через пункт пропуску "Медика". Цієї ж ночі Держприкордонслужба України забезпечила можливість пропуску легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску "Шегині", навпроти польського – "Медика", - йдеться у повідомленні.

Представник пресслужби Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Пьотр Закеляж у коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив, що станом на цей час поки не спостерігається активізація руху автотранспорту на цьому пункті пропуску.

“Рух на цьому пункті пропуску відновлено, але значного зацікавлення поки що не спостерігається. Станом на 8-му годину ранку (за київським часом) через цей пункт пропуску до Польщі від опівночі в’їхало лише 7 легкових автомобілів і 16 вантажівок”,- зазначив Закеляж.

Він додав, що за минулу добу на цьому пункті пропуску пішки кордон перетнула 2421 особа: до Польщі - 1761, до України - 660.

Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про відновлення пропуску в "Шегинях" ще 20 травня. Загалом, цим рішенням Кабінет Міністрів України поновив роботу 6 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, 2 – зі Словаччиною, 4 – з Угорщиною, 7 – з Румунією, 46 – з Молдовою та 1 – для морського сполучення. Держприкордонслужба України заявила про готовність розпочати здійснення пропускних операцій в автомобільних пунктах пропуску "Смільниця-Кросценко", "Угринів-Долгобичів", "Грушів-Будомеж" та "Устилуг-Зосин", щойно суміжна сторона відновить пропуск.

Зараз на кордоні з Польщею функціонують 4 пункти пропуску для автомобільного сполучення: "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Хребенне" та "Ягодин - Дорохуськ", а також пункт пропуску "Шегині-Медика".

Піше сполучення здійснюється лише у пункті пропуску "Шегині-Медика", де з початку червня зростає пасажиропотік та фіксується скупчення осіб перед польським пунктом пропуску, спричинене тривалими контрольними та санітарними (пов’язаними з карантином) заходами.

Фото: ДПСУ