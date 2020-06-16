Філатов просить Кабмін взяти під патронат будівництво метро у Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов просить Кабмін взяти під свій патронат будівництво метро: зрушити його з мертвої точки та врешті – добудувати.

Про це він сказав на передачі Свобода слова під час виступу, який розмістив у Facebook.

"Зведення метрополітену у Дніпрі нині є одним із найбільших будівництв в Україні. Однак напередодні місцевих виборів деякі обласні чиновники намагаються перетворити ситуацію з метрополітеном на аналог Грибовицького звалища, – перешкоджаючи будівництву, аби в його зриві звинуватити місцеву владу, котра по суті є так званим пасивним замовником зведення підземки.

Спорудження метро у Дніпрі фінансується коштом Європейського банку реконструкції та розвитку.

Добудовою підземки займається відомий у світі турецький підрядник, обраний кредиторами на міжнародному конкурсі, компанія Limak.

Уже рік вона не може отримати дозволи на проведення вибухових робіт у метро Дніпра.

Тож Кабмін має взяти цей нині один із найбільших інвестиційних проєктів у країні під свій патронат, зрушити його з мертвої точки та врешті – добудувати", - наголосив Філатов.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на будівництво метрополітену в Дніпрі з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком було укладено кредитні угоди на загальну суму понад 300 млн євро.

Будувати метрополітен у Дніпрі розпочали ще 1980 року. 24 роки тому запустити вдалося лише 6 станцій загальною протяжністю понад 7 км. Це найкоротший підземний маршрут в Європі. Після добудови станцій «Центральна», «Театральна» та «Музейна», передбачених контрактом між мерією та турецькою компанією "Limak", загальна протяжність підземки сягне вже 11,1 км.