Аеропорт "Харків" відновлює польоти після карантину

Міжнародний аеропорт "Харків" відправив перший рейс після карантину.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

"15 червня о 22:05 в Міжнародний аеропорт «Харків» прибув перший пасажирський літак після карантинної перерви. Він виконував рейс авіакомпанії Windrose Airlines з Києва. В зворотний шлях літак вирушив 16 червня о 7:40", - йдеться у повідомленні.

Відтепер прямі регулярні рейси з Харкова до Києва будуть виконуватися щоденно, вартість квитків на них стартуватиме від 836 грн.

Звертається увага, що всі перельоти з аеропорту «Харків» здійснюються з дотриманням норм попередження COVID-19 на авіаційному транспорті.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня аеропорт "Харків" оголосив про відновлення роботи після карантину. Першим прямим регулярним рейсом після відновлення роботи став маршрут Київ – Харків – Київ. Рейси з Харкова до інших міст країни, скоріше за все, відновляться у липні.

Щодо відновлення міжнародних перельотів, то стало відомо, що авіакомпанія Belavia вже заявила про готовність відновити польоти з Харкова до Мінська з 19 червня.