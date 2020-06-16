Готель "Слов’янський" на Чернігівщині виставили на продаж за 58 мільйонів

Фешенебельний 4-зірковий "президентський" готель "Слов’янський" у місті Новгород-Сіверському Чернігівської області виставили на аукціон зі стартовою ціною близько 58 млн грн.

Про це повідомляють Фонд державного майна України та Чернігівська ОДА.

"Стартова ціна: 57 717 486 грн. Останній день прийому документів - 02.07.2020 до 19 год 57 хв.", - ідеться на сторінці презентації єдиного майнового комплексу державного комерційного підприємства "Готель "Слов’янський".

Розповідається, що готель розташований на мальовничому березі Десни в безпосередній близькості від Спасо-Преображенського монастиря (XI-XII ст.).

Номерний фонд у кількості 30 шт. представлений у чотирьох категоріях: стандарт, напівлюкс, люкс, апартаменти.

На базі готелю функціонують ресторан на дві конференц-зали, салон краси, тренажерний зал, більярд-клуб, турецька лазня, сауна з басейном, диско-бар. До складу майнового комплексу входять будівля готелю, котельня та гараж.

Наприкінці травня ФДМУ повідомляв про підготовку готелю "Слов’янський" до приватизації. Виведення об’єкту на аукціон планується на початок липня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, готель "Слов’янський" був збудований у 2004 році на крутому березі Десни з ініціативи тогочасного президента Леоніда Кучми з єдиною метою: одноразово прийняти трьох президентів. Відтоді він накопичує збитки, які на сьогодні становлять 54 млн грн. Будівлю звели на насипному ґрунті, який за кілька років став просідати. Внаслідок цього почалася руйнація водогону, каналізації, газової котельні, цоколю фасаду, даху, гостьових номерів.

У квітні 2014 року Чернігівська обласна рада направляла звернення до уряду з проханням передати готель "Слов’янський" вартістю понад 110 млн грн у комунальну власність. Очікувалося, що після зміни форми власності закладу місцева влада перетворить його на спеціалізоване підприємство, яке зароблятиме гроші. На той час готель потребував ремонту на суму понад 2 млн грн. Пошкодження були викликані просіданням ґрунту.

На сьогодні активи готелю оцінюються в 57,7 млн грн.