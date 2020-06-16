На Київщині вже виявили 2049 випадків коронавірусу, за добу - 25

У Київській області підтверджено 2049 випадків захворювання на коронавірус, за добу - 25.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області на 10:00 16 червня офіційно підтверджено 2049 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 167 дітей та 402 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу – 25", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки:

– в Обухівському р-ні – 256 (м. Обухів -​ 127, смт Козин – 25, м. Українка -​ 40, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -​ 5, с. Красне-1​ – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 3, с. Красна Слобідка – 5, с. Германівка – 4, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня ​- 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля​ – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Старі Безрадичі - 1, с. Витачів – 1, с. Перегонівка -1, с. Сепок – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 485 (м. Вишневе – 188, с. С. Борщагівка – 59, с. Крюковщина – 40, м. Боярка – 31, с. П. Борщагівка – 47, с. Лісники – 5, с. Гатне – 12, с. Святопетрівське – 21, с. Новосілки – 2, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7, с. Шпитьки – 2, с. Тарасівка -​ 16, с. Чайки – 9, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Горенка – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 7, с. Мироцьке – 4, с. Хотів – 5, с. Лука – 2; с. Музичі – 1, с. Лісне -1, с. Чабани – 3);

– у Баришівському р-ні – 53 (с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. с. Лукаші – 15; с. Леляки – 14, с. Селище – 1, с. Бзів – 1, с. Семенівка – 8, с. Волошинівка – 1; с. Паришків – 1, с.Яблуневе - 2, с. Садове - 3, Лехнівка –5);

– у Білоцерківському р-ні – 13 (с. Іванівка -1, с. Шкарівка – 1, с. с. Чупира – 1, с. Макіївка – 1, с. М. Вільшанка - 1, с. Фурси -3, м. Узин –5);

– у Бориспільському р-ні – 90 (с. Гора – 7, с. Гнідин – 17, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Ревне – 6, с. Головурів – 1, с. Лебедин – 1, с. Кийлів – 1, с. Мирне – 1, с. Сулимівка – 2, с. Петропавлівське – 2, с. Вишеньки –14, с. Городище – 2, с. Дударків – 9, с. Щасливе – 2, с. В.Олександрівка – 1; с. М.Олександрівка – 2; с. Перемога – 1; с. Іванків – 1; с. Кучаків - 3, с. Синьківка - 1,с. Мартусівка – 1, с. Глибоке – 5, с. Чубинське -1);

– у Броварському р-ні – 82 (8 – с. Требухів, 16 – Велика Димерка, 24 – с. Зазим’я, 5- с. Княжичі, 3 – смт Калита, 1- с. Погреби, 3 – с. Гоголів, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець; 3 – c. Заворичі, 2 – с. Шевченкове, с. Залісся -1; с. Літки –1, с. Літочки -1, с. Семиполки – 1, с. Рожівка - 1; с. Плоске – 1, с. Рудне – 1, с. Красилівка – 3);

– у Бородянському р-ні – 27 (смт. Немішаєво - 4; с. Озірщина – 1, смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 3; с. Здвижівка – 3; с. Вабля -1; с. Луб’янка –2; с. Козинці – 2, с. Пісківка – 2; с. Мигалки – 1; С. Нове Залісся - 1; с. Майданівка – 1, с.Мироцьке -1, с. Шибене – 2, с. Небрат – 1, с. Бабинці - 1);

– у Васильківському р-ні – 55 (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; смт Глеваха – 9; с. Погреби - 2; с. Данилівка - 3; с. М. Салтанівка –1; с. Безп’ятне - 3; c. Кожухівка – 3; с. Ксаверівка – 2, с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців –1; с. Мархалівка - 3; с. Зелений Бір – 3; с. Саливінки –2, смт Гребінки – 1, смт Калинівка – 1, с. Плесецьке – 1, с. Лубянка – 1, с. Застугна – 1, с. Здорівка – 9);

– у Вишгородському р-ні – 40 (с. Нові Петрівці - 5, с. Старі Петрівці – 4, с. Тарасівщина – 1; с. В. Дубечня -2; с. Казаровичі -3, с. Синяк – 1, смт Димер – 3; с. Гаврилівка – 2, с. Демидів - 1; с. Лютіж – 2; с. Лебедівка – 1; с. Катюжанка – 2; с. Воропаїв​– 4, с. Пірново - 3; с. В.Крупіль – 1, с. Абрамівка – 1, с. Новосілки- 4);

– в Іванківському районі - 7 (с. Тетерівське -1; с. Блідча – 1; с. Леонівка – 1, с. Рудня Тальська -1; с. Мусійки – 1; с. Феневичі -1, с. Дитятки– 1);

– у Макарівському р-ні – 19 (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне -1, с.Бишів –4; с.Почепин -1; с.Мотижин – 2; с. Пашківка – 1, с. Наливайківка – 1, с.Садки-Строївка -1);

– у Миронівському р-ні – 34 (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 4; с. Карапиші - 27; с. Олександрівка -1);

– у Кагарлицькому р-ні – 38 (с. Слобода – 13; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки​- 6; с. Юшки – 6; с. Горохове –2; с. Панікарча– 1, с. Липовець –1, с. Гребені - 1; с. Черняхів –1; с. Бурти - 1, с. Шубівка - 1);

– у Переяслав-Хмельницькому р-ні – 11 (с. Пристроми - 2; с. Стовп’яги -1; с. Циблі - 2; с. В. Каратуль -1; с. Ульянівка – 2, с Дівички – 2; с. Гайшин -1);

– у Поліському р-ні - 2 (1- с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

– у Рокитнянському р-ні - 7 (2 – с. Запруддя, 1 – с. Синява, 1- с. Троїцьке, 2 - с. Ольшаниця, с. Острів - 1);

– у Ставищенському р-ні - 9 (с. Гейсиха – 8, с. Кривець - 1);

– у Таращанському р-ні - 2 (с. Лука -1, с. Ріжки -1);

– у Згурівському р-ні – 7 (с. Стара Оржиця – 1; с. Мала Березанка -1; с. Черевки - 1, с. Великий Крупіль - 1, с. Нова Олександрівка - 1, с. Усівка – 1, с. Жуківка -1,);

– у Богуславському р-ні – 8 (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 3– с. Івки, с. Михайлівка - 1);

– у Фастівському р-ні – 11 (с.Червоне - 2, с. Червона Мотовилівка - 3, смт Борова – 3, с. Триліси – 1, с. Велика Снітинка - 1, с. Мала Снітинка -1);

- у Сквирському р-ні – 3 (с. Самгород – 2, с. Великополовецьке - 1);

– у Тетіївському р-ні – 5 (с. Черепин – 1; с. Стадниця – 1, с. Михайлівка – 1, с. Денихівка – 2);

- у Яготинському р-ні – 3 (с. Панфіли – 1, с. Воронівщина – 1, с. Засупоївка - 1)

У м. Біла Церква – 92; смт Баришівка – 6; м. Бровари – 70; м. Бориспіль ​- 68; смт Бородянка – 19; м. Буча – 53; м. Березань​- 15; м. Васильків – 32; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 4; м. Вишгород​ – 35; м. Ірпінь – 102; м. Макарів - 5; м. Фастів – 38; м. Миронівка – 5; смт Ворзель – 9; смт Гостомель – 21; смт Коцюбинське – 48; смт Ставище – 3; м. Кагарлик – 38; м. Ржищів –3; м. Переяслав​- 17; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 5; м. Яготин – 54; смт Згурівка – ​3; смт Іванків – 6; м. Тетіїв – 22.

З них на стаціонарному лікуванні – 250, на самоізоляції – 1799.

Одужали 828 людей (у т.ч. 65 дітей). За час пандемії померли – 39 осіб.

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 5369 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 27 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 8131 контактною особою.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано за добу 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.