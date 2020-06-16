На Вінниччині п'яна водійка збила чотирьох дітей

Поліцейські розслідують ДТП на Вінниччині, у якій тяжко травмовано чотирьох маленьких дітей.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

"Аварія сталась близько 21.50 год на вулиці Руданського. Попередньо встановлено, що 32-річна місцева жителька під час здійснення розвороту заднім ходом допустила наїзд на чотирьох дітей, які грались біля сусідського подвір’я", - йдеться у повідомленні.

Потерпілих дітей віком 4, 6, 7 та 8 років каретою швидкої допомоги з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано у Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню. Найстарший із травмованих хлопчиків з відкритою черепно-мозковою травмою та політравмою знаходиться у травматичній комі.

"Під час медичного освідування встановлено, що водійка за кермом перебувала в стані алкогольного сп’яніння. "Драгером" зафіксовано 1.07 проміле алкоголю, що в п’ять разів перевищує допустиму норму", - зазначили у МВС.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження). Як зазначається, таке правопорушення жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: пресслужба МВС