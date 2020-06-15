У Миколаєві просять Прем’єра запустити роботу Держінспекції містобудування

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич просить Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля запустити роботу Державної інспекції містобудування. Її відсутність може спричинити руйнування житлової багатоповерхівки.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«Міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням запустити роботу Державної інспекції містобудування», - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що міський голова зустрівся з жителями будинку №142/1 по вул. Космонавтів, які прийшли в мерію просити, щоб припинили ремонтні роботи в їхньому будинку, які здійснює мережа «АТБ», не маючи на це дозволів.

Як зазначається, мережа програла декілька судів і отримала відмову у дозволі на будівельні роботи. Попри це та протест жителів, які стверджують, що будівництво негативно впливає на всю конструкцію будинку, роботи тривають.

«Сьогодні міська влада не може втручатись та проводити перевірки на об’єктах будівництва, оскільки центральною владою по всій країні зупинені функції ДАБІ (ГАСК), а повноваження новоствореної Державної інспекції містобудування (ДІМ) ще не вступили в дію. Зважаючи на це, я звернувся до Прем’єр-міністра України, сподіваючись на прискорення передачі функцій контролю від ДАБІ до ДІМ. Адже безконтрольність будівництва з боку виконавчих органів влади може призвести до руйнування дев’ятиповерхового будинку», - наголосив очільник міста.

Читайте також: Кабмін дозволив Державній інспекції з містобудування виконувати свої функції

Як повідомлялося, 27 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову «Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду», яка дозволяє Державній інспекції містобудування України (ДІМ) розпочати виконувати свої функції та повноваження.

Головою новоствореної Державної інспекції містобудування (ДІМ) Кабмін призначив Юрія Васильченка, який до цього очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) України.