На Черкащині поліцейські за декілька годин знайшли та затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві жителя Городища, краєзнавця, письменника, колекціонера і дослідника історії української Визвольної боротьби Андрія Тегерешвілі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Щоб приховати сліди злочину, зловмисник підпалив будинок потерпілого. Зловмисника затримано, йому оголошено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Відпрацьовуючи місце події, поліцейські виявили ніж з залишками крові, а спілкуючись з місцевими мешканцями, отримали інформацію, що перед пожежею люди бачили, як до будинку потерпілого заходив місцевий житель. Після того, як він пішов, у будинку виникла пожежа. Поліцейські встановили його особу, за декілька годин встановили місцезнаходження та затримали його.

На Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві відомого краєзнавця

У розмові зі слідчими затриманий розповів, що в день вбивства він прийшов до потерпілого попросити грошей. Чоловік йому відмовив. Він вдарив пенсіонера, схопив ножа та наніс йому ряд ножових поранень. Щоб приховати сліди злочину, підпалив будинок потерпілого, а сам поїхав до знайомого у сусідній район, де помився та змінив одяг, на якому були залишки крові.

Речові докази по кримінальному провадженню вилучено. Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Про вбивство Андрія Тегерешвілі і підпал хати-музею, що сталися в четвер, 11 червня, першим повідомив на своїй строрінці у соцмережах друг загиблого, городищенський поет Олексій Тичко, який акцентував увагу на величезній заслузі загиблого у справі дослідження і збереження історії Черкащини, пише "Козацький край".

"Особливу увагу Андрій Захарович приділяв Визвольному рухові на Черкащині 1918-1932 року. Він перший підняв тему родини Блажевських (повстанських братів-отаманів), яка зараз описана в багатьох літературних творах. Його матеріали використовували у своїх роботах відомі письменники і історики", – зауважив Тичко.

Тегерешвілі об’їздив усю Черкащину, шукав могили загиблих учасників Визвольного руху. За десятки років він стару, ще батьківську хату перетворив на музей.

Тегерешвілі готував до друку свою нову книгу оповідань.

"Андрій все життя присвятив пошукам і творчості. Він останній місяць дуже поспішав, ніби щось відчував. Готував до друку книгу, друзі і знайомі допомагали чим могли, листки паперу з розбірливим каліграфічним почерком переводили в електронний вигляд. Не встигли", – додав товариш загиблого.