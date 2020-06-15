На Львівщині - антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 за добу
Про це інформує пресслужба Львівської міськради.
"В області зафіксовано новий антирекорд за кількістю позитивних ПЛР-тестів за добу — 136 із загалом проведених 668. Тим не менш, адекватних економічних механізмів для посилення карантину в країні наразі не вироблено, відтак місто вимушене шукати розумний баланс між безпекою в час пандемії та роботою підприємств. Про це в ранковому ефірі радіо «Люкс FM» розповів міський голова Львова Андрій Садовий", - повідомляє пресслужба.
За словами мера Львова, у світі, коли була перша хвиля, всі свідомо погодились на карантин. Зараз ті країни, які хочуть посилювати карантин, знаходять різні компенсаторні механізми для бізнесу, для людей, а в Україні, на жаль, таких можливостей немає.
"Тому ми шукаємо мудрий баланс — щоб, з одного боку, могли працювати підприємства, і люди могли мати заробітну платню, а з іншого — щоб вони розуміли свою персональну відповідальність за безпеку», — зазначив Садовий.
Він зазначив, що у Львові громадський транспорт все ще працює в режимі спецперевезень, а низка закладів досі не працює. Тож посилення умов карантину наразі невиправдане.
«Зробити жорсткішим транспорт? То він і так у Львові працює в режимі спецперевезень. А от те, що в області немає перевезень, створює навантаження на нашу транспортну систему, адже дуже багато машин приїжджає з навколишніх територій, виникають затори. Чи, наприклад, школи: вони і так не працюють, а садочки ми ще не відкривали. Магазини? Якщо продуктовий працює, то важко пояснювати, чому не може працювати інший магазин. Ми тримаємо цей баланс, і я можу лише просити людей із розумінням ставитись до ситуації, тому що COVID-19 нікуди не втік, він є, і ми з ним будемо жити ще як мінімум до кінця цього року», — зауважив міський голова.
Мер також пояснив, як карають порушників карантину у місті.
«Накладені штрафи — не означає сплачені штрафи. Усе одно в кінцевому підсумку рішення — чи платити — приймає суд. Ми ж мали політику не стільки карати грошима, як проводити роз’яснювальну роботу й давати людям попередження. І коли бачили, що є жорстке порушення, то просто приймали рішення — закрити певний заклад, і це давало набагато більший ефект. Перший раз треба пояснити, розтлумачити. А коли люди жорстко ігнорують, тоді вже потрібно карати», — пояснив мер.
Станом на ранок 15 червня у Львові та на Львівщині підтверджено 2933 випадки інфікування коронавірусом, з них 96 — летальні. 632 пацієнти одужали.
Як повідомлялося, станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджені 31 810 випадків COVID-19, за добу - 656 нових.