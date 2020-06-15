На Львівщині - антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 за добу

У Львові та області за минулу добу зафіксовано новий антирекорд за кількістю позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 — 136, з них 86 - в обласному центрі, проте міський голова Львова каже, що слід шукати розумний баланс між безпекою та економікою.

Про це інформує пресслужба Львівської міськради.

"В області зафіксовано новий антирекорд за кількістю позитивних ПЛР-тестів за добу — 136 із загалом проведених 668. Тим не менш, адекватних економічних механізмів для посилення карантину в країні наразі не вироблено, відтак місто вимушене шукати розумний баланс між безпекою в час пандемії та роботою підприємств. Про це в ранковому ефірі радіо «Люкс FM» розповів міський голова Львова Андрій Садовий", - повідомляє пресслужба.

За словами мера Львова, у світі, коли була перша хвиля, всі свідомо погодились на карантин. Зараз ті країни, які хочуть посилювати карантин, знаходять різні компенсаторні механізми для бізнесу, для людей, а в Україні, на жаль, таких можливостей немає.

"Тому ми шукаємо мудрий баланс — щоб, з одного боку, могли працювати підприємства, і люди могли мати заробітну платню, а з іншого — щоб вони розуміли свою персональну відповідальність за безпеку», — зазначив Садовий.

Він зазначив, що у Львові громадський транспорт все ще працює в режимі спецперевезень, а низка закладів досі не працює. Тож посилення умов карантину наразі невиправдане.

«Зробити жорсткішим транспорт? То він і так у Львові працює в режимі спецперевезень. А от те, що в області немає перевезень, створює навантаження на нашу транспортну систему, адже дуже багато машин приїжджає з навколишніх територій, виникають затори. Чи, наприклад, школи: вони і так не працюють, а садочки ми ще не відкривали. Магазини? Якщо продуктовий працює, то важко пояснювати, чому не може працювати інший магазин. Ми тримаємо цей баланс, і я можу лише просити людей із розумінням ставитись до ситуації, тому що COVID-19 нікуди не втік, він є, і ми з ним будемо жити ще як мінімум до кінця цього року», — зауважив міський голова.

Мер також пояснив, як карають порушників карантину у місті.

«Накладені штрафи — не означає сплачені штрафи. Усе одно в кінцевому підсумку рішення — чи платити — приймає суд. Ми ж мали політику не стільки карати грошима, як проводити роз’яснювальну роботу й давати людям попередження. І коли бачили, що є жорстке порушення, то просто приймали рішення — закрити певний заклад, і це давало набагато більший ефект. Перший раз треба пояснити, розтлумачити. А коли люди жорстко ігнорують, тоді вже потрібно карати», — пояснив мер.

Станом на ранок 15 червня у Львові та на Львівщині підтверджено 2933 випадки інфікування коронавірусом, з них 96 — летальні. 632 пацієнти одужали.

Як повідомлялося, станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджені 31 810 випадків COVID-19, за добу - 656 нових.