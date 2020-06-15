Депутату Київської облради дали п'ять років з конфіскацією

Вищий антикорупційний суд засудив депутата Київської облради Олександра Мефодія до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Сьогодні, 15 червня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватим депутата Київської обласної ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України... Колегія суддів призначила покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією частини майна, а саме автомобіля", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судом встановлено: депутат Київоблради у квітні 2019 р. отримав неправомірну вигоду за вплив на працівників правоохоронних органів, прокуратури та суду з метою повернення арештованого майна. Такі дії депутата були поєднані зі створенням умов, які кваліфіковані судом як вимагання.

Вирок може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялося, депутат від Радикальної партії Мефодій пропонував бізнесменові за 5 тисяч доларів вирішити питання з правоохоронними органами. Під час одержання коштів його затримали.