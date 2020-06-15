У Харкові знову мітингують "чорнобильці"

У Харкові люди, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, сьогодні вдруге вийшли на мітинг проти відкриття їхньої лікарні для прийому пацієнтів з COVID-19 – на цей раз не під стіни облдержадміністрації, а на території самого закладу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На території Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення зранку зібралося більше пів сотні осіб. Люди вимагають поновити планове лікування і не приймати хворих на коронавірус. Наполягають – влада прийняла неправильне і несправедливе щодо них рішення, адже лікувати в інших закладах Харкова їх відмовляються.

«Ви розумієте, люди ж бігали по Харкову, їх ніде не приймали, і люди помирали. Тепер є всі умови нарешті, щоб ми могли нормально лікуватися, безкоштовно, і тут таке рішення», - говорить учасник акції Юрій Ворошилов.

У Харкові мітингують «чорнобильці» / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Учасники акції вимагали, аби обласна влада приїхала до них на перемовини.

«Я щойно говорив з заступником голови ОДА Тарасом Пастухом (голова ОДА Олексій Кучер сьогодні перебуває у відрядженні в Києві, - ред.). Я довів до нього інформацію, що тут, на території диспансеру, зібралися "чорнобильці", котрі вимагають, щоб заклад був відкритий для планового лікування. Але мені пояснюються проблеми, які є на сьогоднішній день у Харківській області. Ми це теж так само розуміємо, що проблема з COVID є, що кількість хворих з кожним днем, на жаль, збільшується. Він (заступник, - ред.) сказав, що не може до нас сюди приїхати, весь день розписаний, і запросив в ОДА. Я сказав, що люди залишаться тут», - оголосив присутнім голова харківської міської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Анатолій Губарєв.

Заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух у коментарі Укрінформу вчергове наголошує: диспансер включений у затверджений Кабінетом міністрів перелік медичних закладів, які можуть приймати хворих на коронавірус, тому що відповідає визначеним вимогам, зокрема, має окрему територію з окремими корпусами, і гарну матеріально-технічну базу.

«Лікарню не задіювали до останнього моменту, використовуючи можливості обласної інфекційної лікарні, інфекційних відділень у міських і районних закладах. Але на даний час наповнюваність цих лікарень досягає практично 100%. Тому сьогодні виникає потреба задіювати у лікуванні хворих на COVID-19 і «чорнобильську» лікарню», - сказав Пастух.

На даний момент заклад ще не приймає хворих на COVID-19. У разі потреби про це буде прийняте окреме рішення.

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В ОДА зазначають, що, розуміючи особливий статус "чорнобильців", готові забезпечити їхні соціальні гарантії та вирішити питання з плановою госпіталізацією в інші медичні заклади, що підпорядковані обласній раді та адміністрації.

«На жаль, це викликає спротив "чорнобильців", які наполягають на тому, що це виключно їхня лікарня, і вони хочуть лікуватися тільки в цьому закладі. Утім заклад фінансується з обласного бюджету– за кошти платників податків Харківської області. Минулого року на заклад з обласного бюджету було виділено близько 59 млн грн, в цьому році - близько 36 млн. Це кошти, які сплачують в бюджет усі мешканці регіону. Фактично саме вони утримують заклад, тому вони мають право, коли виникає кризова ситуація, також скористатися закладом, який фінансують. З моральної точки зору, напевно, правильно лікувати в цьому закладі тих, хто потребує невідкладної допомоги. Потреби в плановому лікуванні "чорнобильців" наразі можуть і готові задовольнити інші заклади», - заявив заступник голови ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, 12 червня представники чорнобильських організацій пікетували Харківську облдержадміністрацію. 11 червня керівник регіону Олексій Кучер повідомив, що диспансер радіаційного захисту населення відкриють для прийому хворих на COVID-19. Кучер зазначив, що відкриття закладу необхідне, оскільки обласна інфекційна лікарня не може справитися з навантаженням, яке не зменшувалося фактично два місяці.

Станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджені 31 810 випадків COVID-19, за добу - 656 нових.