Полтавський суд переніс засідання у справі Кернеса на липень

Київський райсуд Полтави переніс на липень підготовче засідання у справі щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі, катуваннях та погрозі вбивством двох активістів Харківського Євромайдану у січні 2014 року.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

"Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, яке мало відбутися напередодні, перенесено у зв'язку з наявністю поважних причин", - зазначив адвокат, не надавши відповіді, що це за причини.

За словами адвоката, чергове засідання суду призначено на 10 липня, на 10:00.

Як повідомляв Укрінформ, з 20 березня засідання Київського райсуду Полтави щодо справи міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців неодоразово переносили через карантин.

Ще раніше, 18 лютого, засідання щодо повторного розгляду справи проти Кернеса та двох його охоронців, перенесли на 20 березня через неприбуття кількох фігурантів.

31 січня Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасував рішення Київського райсуду Полтави від серпня 2018 року про закриття справи проти Кернеса та його охоронців.

13 лютого Київський райсуд Полтави отримав справу на повторний судовий розгляд, яку передано з Полтавського апеляційного суду.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу Кернеса з формулюванням "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі".

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Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо того, чи є правосудним рішення судді Антонова.

У липні 2019 року Вища рада правосуддя задовольнила відставку судді Антонова.

Кернеса та його охоронців Бліннікова і Сміцького підозрюють у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.