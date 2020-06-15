Лікарня у Сарнах на Рівненщині переповнена хворими на пневмонію

У Сарненській центральній районній лікарні склалася складна ситуація із лікуванням хворих на пневмонію.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє головний лікар медичного закладу Василь Іванюк.

«Реанімація – 6 хворих, стан важкий, в одного пацієнта вкрай важкий, він на неінвазивній ШВЛ. Інфекційне відділення - 23 хворих, з високими температурами четверо, киснезалежні, стан здоров'я важкий, у інших пацієнтів стан середнього ступеню тяжкості. Двох пацієнтів було виписано, натомість 3-х переведено з обсерваційного відділення, де є 43 пацієнти, у всіх пневмонії, 15 хворих з високими температурами», - пише Іванюк.

Також, за його словами, 7 хворих з пневмонією поміщено у відділення травматології. Серед них – вагітна жінка з важкою пневмонією.

За словами головного лікаря, за свою 24-річну практику такої кількості хворих на пневмонію він ще не бачив.

Медик каже, що на даний час поступило ще 10 хворих із пневмоніями. Окрім того, є 5 підтверджених ПЛР-хворих на коронавірус.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, станом на ранок 15 червня на Рівненщині зареєстровано ще 14 нових випадків захворювання на коронавірус.

Всього за час пандемії зафіксовано 2462 інфікування COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, сталося 47 летальних випадків.

Подолали COVID-19 уже 1316 людей.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 656 нових. Загалом одужало 14 253 особи, летальних випадків унаслідок COVID-19 — 901.