Лікарня у Сарнах на Рівненщині переповнена хворими на пневмонію
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє головний лікар медичного закладу Василь Іванюк.
«Реанімація – 6 хворих, стан важкий, в одного пацієнта вкрай важкий, він на неінвазивній ШВЛ. Інфекційне відділення - 23 хворих, з високими температурами четверо, киснезалежні, стан здоров'я важкий, у інших пацієнтів стан середнього ступеню тяжкості. Двох пацієнтів було виписано, натомість 3-х переведено з обсерваційного відділення, де є 43 пацієнти, у всіх пневмонії, 15 хворих з високими температурами», - пише Іванюк.
Також, за його словами, 7 хворих з пневмонією поміщено у відділення травматології. Серед них – вагітна жінка з важкою пневмонією.
За словами головного лікаря, за свою 24-річну практику такої кількості хворих на пневмонію він ще не бачив.
Медик каже, що на даний час поступило ще 10 хворих із пневмоніями. Окрім того, є 5 підтверджених ПЛР-хворих на коронавірус.
Як повідомили в обласному лабораторному центрі, станом на ранок 15 червня на Рівненщині зареєстровано ще 14 нових випадків захворювання на коронавірус.
Всього за час пандемії зафіксовано 2462 інфікування COVID-19.
Через ускладнення, викликані коронавірусом, сталося 47 летальних випадків.
Подолали COVID-19 уже 1316 людей.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 656 нових. Загалом одужало 14 253 особи, летальних випадків унаслідок COVID-19 — 901.