На Київщині за добу виявили 29 нових випадків COVID-19

У Київській області підтверджено 2024 випадки захворювання на COVID-19, зокрема за добу виявлено 29 нових.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 15 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2024 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. у 167 дітей та 394 медпрацівників (за весь період)). Нових випадків за останню добу – 29", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки: в Обухівському районі – 256, у Києво-Святошинському – 485, у Баришівському – 53, у Білоцерківському – 13, у Бориспільському – 90, у Броварському – 82, у Бородянському – 25, у Васильківському – 55, у Вишгородському – 39, у Іванківському - 7, у Макарівському – 19, у Миронівському – 32, у Кагарлицький – 38, у Переяслав-Хмельницькому – 11, у Поліському - 2, у Рокитнянському - 7, у Ставищенському - 9, у Таращанському - 2, у Згурівському – 7, у Богуславському – 8, Фастівському – 10, Сквирському – 3, Тетіївському – 5, Яготинському – 2.

У Білій Церкві виявлено 90 випадків зараження коронавірусом; смт Баришівка – 6; м. Бровари – 70; м. Бориспіль​- 63; смт Бородянка – 19; м. Буча – 53; м. Березань​- 15; м. Васильків – 32; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 4; м. Вишгород​ – 35; м. Ірпінь – 102; м. Макарів -5; м. Фастів – 38; м. Миронівка – 5; смт Ворзель – 9; смт Гостомель – 21; смт Коцюбинське – 48; смт Ставище – 3; м. Кагарлик – 38; м. Ржищів –3; м. Переяслав​- 17; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 5; м. Яготин – 43; смт Згурівка – ​3; смт Іванків – 6; м. Тетіїв – 22.

На стаціонарному лікуванні перебуває 250 осіб, на самоізоляції – 1774.

Одужала 771 людина (у т.ч. 63 дитини). За час пандемії померло 39 осіб.

Встановлено медичне спостереження за 8013 контактними особами.

Як повідомлялося, станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 656 нових випадків.