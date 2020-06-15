На Сумщині сплеск захворювань на коронавірус

За минулу добу, 14 червня, на Сумщині зареєстровано різкий сплеск захворювання на коронавірус.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Станом на 15 червня на Сумщині методом ПЛР підтверджено 227 випадків COVID-19, що на 12 більше, ніж було напередодні, з них 5 летальних. Наразі одужали 163 особи», - поінформував Збаражський.

Найбільше захворілих за минулу добу в Охтирці - 7. Четверо інфікованих людей виявлено у Сумах і одного - в Кролевці.

За словами директора обласного лабораторного центру, на сьогодні продовжують хворіти 59 жителів Сумщини, найбільше хворих у Тростянецькому і Білопільському районах - по 13.

Випадки захворювання виявлено вже в 11 з 18 районів Сумщини та в усіх 7 містах обласного значення.

Як повідомлялося, станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них за останню добу 656. Одужало 14 253 особи, померло 901.