На Сумщині сплеск захворювань на коронавірус
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.
«Станом на 15 червня на Сумщині методом ПЛР підтверджено 227 випадків COVID-19, що на 12 більше, ніж було напередодні, з них 5 летальних. Наразі одужали 163 особи», - поінформував Збаражський.
Найбільше захворілих за минулу добу в Охтирці - 7. Четверо інфікованих людей виявлено у Сумах і одного - в Кролевці.
За словами директора обласного лабораторного центру, на сьогодні продовжують хворіти 59 жителів Сумщини, найбільше хворих у Тростянецькому і Білопільському районах - по 13.
Випадки захворювання виявлено вже в 11 з 18 районів Сумщини та в усіх 7 містах обласного значення.
Як повідомлялося, станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них за останню добу 656. Одужало 14 253 особи, померло 901.