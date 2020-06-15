На Прикарпатті через підйом води застрягли туристи, рятувальна операція триває з ночі

Напередодні увечері у Богородчанському районі Івано-Франківської області через раптове підняття води у річці Манявка застрягли дві туристичні групи, які поверталися з Манявського водопаду. У складі обох груп є діти.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

"14 червня о 20:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Манява Богородчанського району, повертаючись з відпочинку на Манявському водоспаді, через раптове підняття рівня води в річці Манявка застрягла туристична група з 18 чоловік, в тому числі 3 дітей. О 21:38 для надання допомоги виїхали рятувальники....", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в ДСНС, виїхалали 5 рятувальників Івано-Франківського пошуково-рятувального відділення спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону УДСНС в області, у них 2 одиниці техніки, в тому числі снігоболотохід «Богун».

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О 00:20 15 червня рятувальники на снігоболотоході «Богун» прибули до найближчої притоки річки Манявка зі сторони села Манява, орієнтовно за 1 км від місця знаходження двох груп туристів в кількості 10 чоловік, в тому числі 3 дітей, які перебувають в одному автомобілі.

Вияснилося, що ще одна група туристів в кількості 12 чоловік, в тому числі 3 дітей, на 4 квадроциклах перебуває неподалік.

«15 червня о 06:12 рятувальники за допомогою вантажного автомобіля підвищеної прохідності переправили через водні перешкоди групу туристів з 10 осіб, в тому числі 3 дітей. Стан задовільний», - йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, на даний час вивчається можливість виведення другої групи (12 осіб, в тому числі 3 дітей) іншими обхідними шляхами, оскільки водна перешкода перед ними занадто велика для використання транспорту.

Також повідомляється, що вантажний автомобіль підвищеної прохідності місцевого жителя, який о 20:55 прибув для надання допомоги, знаходиться орієнтовно на 150 м вище по течії притоки.

Через високий рівень води в притоках річки застосувати снігоболотохід тимчасово не можливо, рятувальники здійснювали переправу через першу притоку ріки за допомогою рятувальних мотузок.