В Україні сьогодні - грози, град та до +32°

В Україні 15 червня очікуються грози, подекуди град і шквали вітру 15-20 м/с. Вдень температура сягатиме 23-32°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"15 червня в Україні мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у південно-східній та північно-східній частинах подекуди град і шквали 15-20 м/с. Температура вдень 23-28°, на сході до 32°", - зазначається у повідомленні.

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У Києві 15 червня вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Температура вдень 26-28°. У Київській області теж очікується дощ, подекуди гроза. Температура вдень 23-28°.

фото: М.Ковальчук