Прикордонники затримали дезертира, який намагався втекти до Угорщини

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який намагався нелегально потрапити до Угорщини, порушник виявився дезертиром, засудженим до позбавлення волі.

Про це у Facebook повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

"Прикордонники відділу "Тиса" Чопського загону затримали 24-річного українця, який намагався поза пунктами пропуску потрапити до Угорщини. Чоловіка, що наближався до держрубежу, помітив прикордонний патруль. Група реагування, яку вислали на допомогу нарядові, затримала невідомого на відстані 15 метрів до кордону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік не мав при собі жодних документів. У результаті перевірки прикордонники встановили, що затриманий є мешканцем Чернігівщини, засудженим до позбавлення волі за дезертирство. Він мав намір незаконно залишити територію України.

Правопорушника доставили у прикордонний підрозділ. Його буде передано представникам військової служби правопорядку.

Фото: ДПСУ