Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов підтримав ініціативу з відродження біатлонної бази на Сумщині.

Про це він заявив у неділю під час робочої поїздки на Сумщину.

«Безумовно, ми повинні підтримати цей проєкт. Проведення чемпіонатів міжнародного рівня підніме спортивний рейтинг Сумщини у світі й дасть поштовх розвитку туристичної галузі в Україні», - зауважив Немчінов.

Таким чином він підтримав ініціативу голови Сумської ОДА Романа Грищенка щодо створення в селі Токарі під Сумами біатлонної бази міжнародного рівня. Тут має з'явитися сучасний державний центр з підготовки біатлоністів та спортивно-туристичний комплекс, названий на честь спортсменок—біатлоністок Семеренко.

Лижно-ролерна траса у Токарях дозволить проводити якісні тренування біатлоністів, приймати змагання найвищого рівня. Грищенко вже провів робочу нараду з виїздом на об’єкт майбутнього будівництва. Крім міжнародного біатлонного центру із сучасним стрільбищем і системою штучного снігу, передбачається створення спортивно-туристичного комплексу з готелями, де зможуть займатися спортом усі охочі.

Керівництво області намагається знайти приватних інвесторів для втілення проєкту.

Фото: biathlon.sumy.ua