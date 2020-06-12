У Харкові мітингували на підтримку Стерненка

Акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка відбулася за участю активістів біля будівлі Харківської ОДА.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, близько 30 активістів прийшли з плакатами "Хто наступний" та "Руки геть від Стерненка" на підтримку права на захист екскерівника одеської організації "Правого сектору" Стерненка, якому у п’ятницю обирають запобіжний захід у Шевченківському райсуді Києва.

Учасники акції скандували: "Сергію, ми з тобою!".

Як зазначив один з ініціаторів акції, лідер громадської організації "Харківський антикорупційний центр" Дмитро Булах, Стерненко є символом патріотичного українського півдня.

"Ми відстоюємо його сьогодні, і це є питанням принципу, питанням безпеки, бо Сергій захищав не тільки себе, а й свою дівчину. Це є законне право на самооборону", - додав Булах.

Своєю чергою лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков заявив, що якщо суд вирішить заарештувати Стерненка, «ми поїдемо до Києва і будемо продовжувати там свою акцію".

Громадський порядок охороняв наряд поліції. Інцидентів не було.

Фото: zpost.me

Як повідомлялося, у Києві кількасот осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва, де зараз проходить засідання з обрання запобіжного заходу активісту Стерненку.

Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ оголосили підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Прокурори просять у суді для Стерненка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Тим часом про готовність взяти Стерненка на поруки заявили ексклава МОЗ Уляна Супрун, народні депутати з фракції «Європейська солідарність».

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018-му на Стерненка скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.

Головне фото: KHARKIV Today