У Харкові встановили понад 300 камер для фіксації порушень на дорогах

Понад 300 відеокамер на 50 світлофорних об'єктах встановили у Харкові в рамках програми "Безпечне місто".

Про це кореспондентові Укрінформу розповів директор КП "Міськелектротранссервіс" Владислав Васенко.

"Відеокамери встановлюються на світлофорних об'єктах, що дає можливість відстежувати щільність потоку машин, оптимізувати рух, фіксувати ДТП, чітко бачити номерні знаки на автотранспорті. Зараз такі відеокамери вже встановлені на проспектах Гагаріна, Науки, Московському, вулиці Клочківській, Мереф'янському шосе та ін. У найближчі два роки ними планується обладнати 300 світлофорних об'єктів по всьому місту", - зазначив Васенко.

За його словами, це дозволить зробити рух більш комфортним і безпечним.

Відповідаючи на запитання щодо наочного прикладу фіксації правопорушення на дорозі, директор КП "Міськелектротранссервіс" розказав, що 8 червня на вулиці Клочківській, на перехрест, у результаті зіткнення з автомобілем постраждав мотоцикліст із пасажиром: "У соцмережах їхні родичі почали шукати інформацію з відеореєстраторів. Наше підприємство готове надавати відео з місць ДТП за запитом адвоката або співробітників поліції. У даному випадку ми теж готові допомогти, бо наші камери повністю зняли цю аварію".

Фото: ВгородеХарьков